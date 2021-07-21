ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 July, 2021

كشف رئيس لجنة إجلاء الليبيين العالقين في تونس، وسام الإدريسي ،اليوم الأربعاء ،عن إجلاء أكثر من 3 آلاف مواطن من العالقين في البلد المجاور.

وأوضح الإدريسي، في تصريحات صحفية ، أن اللجنة شكلت لجنة طوارئ في مطار قرطاج، تتولى ترحيل العالقين بعد إجراء تحليل بي سي آر خلال 24 ساعة قبل موعد الرحلة.

وأكد رئيس اللجنة استمرار تسيير رحلات جوية إلى العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي لإجلاء الليبيين خلال الفترة القادمة.