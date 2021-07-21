ليبيا تسقط من تقرير جديد لـ«فوربس» حول الدول العربية

تسبب غياب البيانات المحلية وعدم توفرها في ليبيا إلى سقوطها من تقرير حديث نشرته فوربس حول حجم مديونية الدول العربية للعام 2021 بالنسبة للناتج الإجمالي.

وتصدرت السودان ترتيب الدول العربية وبلغت ديونه الخارجية211% بالمقارنة مع الناتج المحلي وتبعته على التوالي البحرين ولبنان ومصر ثم تونس.

ولم يشمل التقرير مناطق ودولا تعاني أيضاً من حالة عدم الاستقرار بينها الضفة الغربية وسوريا.

وتعتمد الدول ” المدينة والدائنة ” على البيانات الاقتصادية لتعزيز التنمية ومعرفة نقاط الضعف وبناء الخطط الاستراتيجية لتحسين الاقتصاد وتطوير الناتج المحلي.