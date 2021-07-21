وزير الداخلية التركي يتوعد: سنذهب إلى هذه الدول العربية قريباً سيراً على الأقدام

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، إن الاتراك سيدخلون العراق وسوريا سيرا على الاقدام قريبا.

وتحدث صويلو خلال مهرجان حضره في مدينة شرناخ، (21 تموز 2021)، أن “الأيام التي نذهب فيها إلى العراق وسوريا سيراً على الأقدام من هنا ليست بعيدة، فهي قريبة بإذن الله”.

وأضاف: “سنكون جميعاً أبناء أقوى وأغنى بلد”، مردفاً أن “السلام في سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان والجغرافية الإسلامية والإنسانية والشرق الأوسط هو أيضا مسؤوليتنا”.

وأوضح أن “الأيام التي نسير فيها من هنا إلى العراق، نذهب إلى سوريا، ونلقي التحية على اخواننا في ليبيا معا، وعندما تكون الجغرافية بأكملها من فلسطين إلى أفغانستان، يمكن أن تخبر العالم كله عن حضارتهم الإنسانية، وهي ليست بعيدة”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي