ليبيا الان

«يفرن العام» تكشف حقيقة إغلاق المستشفى بسبب زيادة إصابات كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفت إدارة مستشفى يفرن العام، الشائعات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول إغلاق المستشفى نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدينة.

وأكدت إدارة المستشفى – في بيان لها عبر صفحتها الرسمية – أن كافة الحالات الإسعاف والإيوائية يتم استقبالها بشكل طبيعي.

وأشار البيان إلى أن أقسام – الإسعاف والطوارئ – الأطفال – النساء والولادة – الباطنية – الجراحة العامة – جراحة الأنف والأذن والحنجرة – تعمل بكل طاقتها، داعية في الوقت ذاته كافة المواطنين القاطنين بالمدينة إلى الابتعاد عن تلك الشائعات.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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