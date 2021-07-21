«يفرن العام» تكشف حقيقة إغلاق المستشفى بسبب زيادة إصابات كورونا

نفت إدارة مستشفى يفرن العام، الشائعات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول إغلاق المستشفى نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدينة.

وأكدت إدارة المستشفى – في بيان لها عبر صفحتها الرسمية – أن كافة الحالات الإسعاف والإيوائية يتم استقبالها بشكل طبيعي.

وأشار البيان إلى أن أقسام – الإسعاف والطوارئ – الأطفال – النساء والولادة – الباطنية – الجراحة العامة – جراحة الأنف والأذن والحنجرة – تعمل بكل طاقتها، داعية في الوقت ذاته كافة المواطنين القاطنين بالمدينة إلى الابتعاد عن تلك الشائعات.