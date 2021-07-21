وزارة الصحة تفتتح مركزاً للعزل الصحي في مصراته

شهدت مدينة مصراتة -الأربعاء- افتتاح مركز للعزل الصحي بضاحية “زريق” يختص بعلاج المصابين بفيروس كورونا، بسعة سريرية بلغت “16” سريرا.

وذكرت إدارة الإعلام التابعة لوزارة الصحة أن تدشين هذا المركز بناءً على التعليمات العاجلة والمباشرة من وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية “سمير كوكو”، كما تم صيانة مصنع الأكسجين بالمركز وتزويده بخزان لحفظ غاز الأكسجين.

وباشر المركز فور افتتاحه باستقبال أول حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم توفير عناصر طبية وطبية مساعدة بالمركز، مستعدة للعمل وجاهزة لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة-حسب ما نشرته الوزارة على منصتها الإعلامية.

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