أطفال “سمنو” يحيون عادة التزمزيم أيام العيد

تقرير/ 218

أحيا أطفال حي السلام في بلدة سمنو ببلدية وادي البوانيس عادة التزمزيم، حيث يجوب الأطفال الشوارع ويرددون المدائح والقصائد الدينية صحبة عدد من كبار السن.

عادة التزمزيم تعد تعبيرا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرح والسعادة بقدوم عيد الأضحى المبارك، وهذه العادة من العادات والتقاليد القديمة إذ يعود تاريخها لمئات السنين، فقد كان أهالي بلدة سمنو يقومون بها طيلة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

ويقوم الأطفال ليلا بعد صلاة العشاء رفقة الكبار بالطواف فى شوارع البلدة وأزقتها يمرون على البيوت وهم يرددون بصوت عال وبشكل جماعي أهازيج خاصة تسمى “التزمزيم”، فيرحب بهم أصحاب تلك البيوت، ويهبونهم ما يتوافر لديهم من حلويات.

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