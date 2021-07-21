البحث الجنائي يقبض على صاحب شركة صرافة وهمية للنصب على المواطنين بطرابلس

تمكن جهاز البحث الجنائي، اليوم الأربعاء، من القبض على نصاب صاحب شركة وهمية للصرافة وتحويل الأموال.
وقال الجهاز في إيجاز صحفي، بدأت القضية عندما احيلت شكوى من مواطن يقيم بمدينة طرابلس لرئيس جهاز البحث الجنائئي عن طريق المحامي العام بنغازي وكان مفادها تعرضه لعملية نصب من قبل شركة تدعى “التعاون للخدمات المالية”، فأحال الجهاز الشكوى لإدارة مكافحة التزييف و التزوير و الجرائم الإلكترونية بالجهاز والتي باشرت جمع المعلومات و التحري عن الشركة و كانت البداية بالإستدلال مع محامي موكل من المواطن صاحب الشكوى والذي أفاد بأن موكله لديه مبلغ مائةٔ و أربعة ألاف دينار ليبي بحسابه بمصرف التجارة و التنمية فرع ذات العماد طرابلس و نظرآ لعدم توفر السيولة النقدية بكافة المصارف التجارية و الديون المتراكمة عليه و التي لابد أن يسددها نقدآ.
وتابع الجهاز، “أصبح يبحث عن أي طريقة لسحب المبلغ بأقل خسائرٔر عن طريق شراء دولار بموجب صك و بيعه و أثناء تصفحه للفيس بوك وجد منشور في صفحة بأسم التعاون للخدمات المالية ( تحويل مصرفي مقابل الكاش بنسبة 4% من إجمالي القيمة ) فتواصل مع هذه الصفحة و اتفق مع مسؤول تلك الشركة الذي زوده برقم حساب بمصرف التجارة و التنمية فرع ذات العماد طرابلس فقام بتحويل كامل القيمة التي بحسابه لهذا الحساب إاعتقادا منه بأنه سوف يستلم مبلغ مائة ألف دينار ليبي كاش” .
واستطرد الجهاز،” بعد ذلك تواصل موكل المحاكي كما يروي المحامي في افادته مع مسؤول صفحة الشركة علي الانترنت ولكن عبر الهاتف و أفاده بأنه سوف يقوم بتوصيل المبلغ له بمحل إقامته لأن مكتبهم مغلق بسبب جائحة كورونا و هذا لم يحدث وهنا تفطن المواطن بأنه تعرض لعملية نصب فقام بفتح محضر بقسم البحث الجنائي طرابلس و بمتابعتهم للقيمة التي تم تحويلها عن طريق المصرف تبين بأن كامل القيمة التي حولت تم تحويلها لحسابات اخرى و هذه الحسابات بفروع المصرف بمدينة بنغازي و العمليات نفذت بمدينة بنغازي”.
كما تبين لأعضاء إدارة مكافحة التزييف و التزوير و الجرائم الإلكترونية بجهاز البحث الجنائي عن طريق مصادرها أن” الشركة لا مقر لها بمدينة طرابلس و ما كتب بصفحة الفيس بوك الخاصة بالشركة مجرد عنوان غير مباشر (سوق المشير ، سوق الظهرة)”.
وأضاف: “بالتعاون مع إدارة المصرف تم الحصول على بيانات صاحب الحساب الذي حولت له القيمة فاتبين بأنه من مدينة سبها ، بعد ذلك وعن طريق تعاون جهاز البحث الجنائي مع ادارة المصرف تم الحصول على بيانات اصحاب الحسابات الذين حولت لهم القيمة بعد ذلك و تبين بأنهم تجار عملة بسوق فينيسيا فتم استدعائهم و بالاستدلال معهم افادو بأنه حضر إليهم شخص يتحدث لهجة اهل غرب البلاد و اشترى منهم دولار و تم التأكد بأنه هو صاحب الحساب الذي تم التحصل على بياناته من المصرف و أكد أيضآ المصرف بأنه هو الذي حضر للمصرف و قام بإحضار صكوك و قام بتحويل القيمة”.
واختتم: “وبمخاطبة شركة المدار و شركة ليبيانا بخصوص ارقام الهواتف التي تواصلت مع مقدم الشكوى تبين بأنها تخص نفس الشخص، و بالتحري و جمع المعلومات و تعاون إدارة المصرف تم ضبطه و بالاستدلال معه أفاد بانه هو ادمن صفحة الشركة و هي شركة وهمية لا مقر لها إلا على الفيس بوك و قام بالنصب على العديد من المواطنين المقيمين بمدينة طرابلس عن طريق الصفحة و بذات الطريقه فتم إيداعه بالحجز القانوني و تم إحالة المحضر مع الموقوف للنيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات”.
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