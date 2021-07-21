البحث الجنائي يقبض على صاحب شركة صرافة وهمية للنصب على المواطنين بطرابلس

تمكن جهاز البحث الجنائي، اليوم الأربعاء، من القبض على نصاب صاحب شركة وهمية للصرافة وتحويل الأموال.

وقال الجهاز في إيجاز صحفي، بدأت القضية عندما احيلت شكوى من مواطن يقيم بمدينة طرابلس لرئيس جهاز البحث الجنائئي عن طريق المحامي العام بنغازي وكان مفادها تعرضه لعملية نصب من قبل شركة تدعى “التعاون للخدمات المالية”، فأحال الجهاز الشكوى لإدارة مكافحة التزييف و التزوير و الجرائم الإلكترونية بالجهاز والتي باشرت جمع المعلومات و التحري عن الشركة و كانت البداية بالإستدلال مع محامي موكل من المواطن صاحب الشكوى والذي أفاد بأن موكله لديه مبلغ مائةٔ و أربعة ألاف دينار ليبي بحسابه بمصرف التجارة و التنمية فرع ذات العماد طرابلس و نظرآ لعدم توفر السيولة النقدية بكافة المصارف التجارية و الديون المتراكمة عليه و التي لابد أن يسددها نقدآ.

وتابع الجهاز، “أصبح يبحث عن أي طريقة لسحب المبلغ بأقل خسائرٔر عن طريق شراء دولار بموجب صك و بيعه و أثناء تصفحه للفيس بوك وجد منشور في صفحة بأسم التعاون للخدمات المالية ( تحويل مصرفي مقابل الكاش بنسبة 4% من إجمالي القيمة ) فتواصل مع هذه الصفحة و اتفق مع مسؤول تلك الشركة الذي زوده برقم حساب بمصرف التجارة و التنمية فرع ذات العماد طرابلس فقام بتحويل كامل القيمة التي بحسابه لهذا الحساب إاعتقادا منه بأنه سوف يستلم مبلغ مائة ألف دينار ليبي كاش” .

واستطرد الجهاز،” بعد ذلك تواصل موكل المحاكي كما يروي المحامي في افادته مع مسؤول صفحة الشركة علي الانترنت ولكن عبر الهاتف و أفاده بأنه سوف يقوم بتوصيل المبلغ له بمحل إقامته لأن مكتبهم مغلق بسبب جائحة كورونا و هذا لم يحدث وهنا تفطن المواطن بأنه تعرض لعملية نصب فقام بفتح محضر بقسم البحث الجنائي طرابلس و بمتابعتهم للقيمة التي تم تحويلها عن طريق المصرف تبين بأن كامل القيمة التي حولت تم تحويلها لحسابات اخرى و هذه الحسابات بفروع المصرف بمدينة بنغازي و العمليات نفذت بمدينة بنغازي”.

كما تبين لأعضاء إدارة مكافحة التزييف و التزوير و الجرائم الإلكترونية بجهاز البحث الجنائي عن طريق مصادرها أن” الشركة لا مقر لها بمدينة طرابلس و ما كتب بصفحة الفيس بوك الخاصة بالشركة مجرد عنوان غير مباشر (سوق المشير ، سوق الظهرة)”.

وأضاف: “بالتعاون مع إدارة المصرف تم الحصول على بيانات صاحب الحساب الذي حولت له القيمة فاتبين بأنه من مدينة سبها ، بعد ذلك وعن طريق تعاون جهاز البحث الجنائي مع ادارة المصرف تم الحصول على بيانات اصحاب الحسابات الذين حولت لهم القيمة بعد ذلك و تبين بأنهم تجار عملة بسوق فينيسيا فتم استدعائهم و بالاستدلال معهم افادو بأنه حضر إليهم شخص يتحدث لهجة اهل غرب البلاد و اشترى منهم دولار و تم التأكد بأنه هو صاحب الحساب الذي تم التحصل على بياناته من المصرف و أكد أيضآ المصرف بأنه هو الذي حضر للمصرف و قام بإحضار صكوك و قام بتحويل القيمة”.

واختتم: “وبمخاطبة شركة المدار و شركة ليبيانا بخصوص ارقام الهواتف التي تواصلت مع مقدم الشكوى تبين بأنها تخص نفس الشخص، و بالتحري و جمع المعلومات و تعاون إدارة المصرف تم ضبطه و بالاستدلال معه أفاد بانه هو ادمن صفحة الشركة و هي شركة وهمية لا مقر لها إلا على الفيس بوك و قام بالنصب على العديد من المواطنين المقيمين بمدينة طرابلس عن طريق الصفحة و بذات الطريقه فتم إيداعه بالحجز القانوني و تم إحالة المحضر مع الموقوف للنيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات”.

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