تحرك أميركي مع المبعوث الأممي لسحب مرتزقة تركيا وروسيا من ليبيا قبل الانتخابات

تقرير/ 218

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي أميركي قوله إن الولايات المتحدة الأميركية تأمل في حدوث تقدم بشأن انسحاب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات في نهاية العام.

وأضاف المسؤول الأميركي الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه أن الولايات المتحدة تعمل مع مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيتش بشأن سحب تركيا وروسيا للمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن.

وكان مصدر لـــ”218″ قد كشف قبل “5” أيام عن تحركٍ دوليٍ لبدء سحب المرتزقة من ليبيا تقوده “3” دول، حيث سيجمع لقاء فني، مسؤولين من الخارجية الألمانية والتركية والروسية، بحضور المبعوث الأممي، لبحث آلية إخراج المرتزقة من ليبيا.

يشار إلى أن المصدر أوضح لـ218 عن موعد عقد اللقاء ومكانه بأن هذه التفاصيل ستُحدّد خلال يومين، مرجحا عقده في برلين.

وتحدث المصدر عن لقاء منفصل سيجمع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، مع دبلوماسيين من روسيا وفرنسا، لبحث إجراءات إخلاء المرتزقة من مناطق سيطرة الجيش الوطني.

كما علمت “218” -في وقت سابق من هذا الأسبوع – أنه يجري تداول “4” أسماء لعسكريين متقاعدين من إيطاليا وألمانيا والمغرب وجنوب أفريقيا، بشأن مشاورات تسمية مسؤول للملف الأمني في البعثة، لتولي مهام متابعة انسحاب المرتزقة وانتشار المراقبين وتفكيك السلاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية