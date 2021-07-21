غدامس .. الخدمات العامة تعلن أماكن تجميع الجلود

تقرير/ 218

حدد جهاز الخدمات العامة والنظافة في مدينة غدامس “7” مواقع لتجميع مخلفات وجلود الأضاحي من شوارع المدينة، فيما تطوع بعض السائقين بسياراتهم لتجميع جلود الأضاحي والتبرع بها لإحدى الجمعيات الخيرية.

وأعرب موظفو الجهاز عن استيائهم من عدم الالتزام واللامبالاة من بعض الأهالي حيث يرسلون أطفالهم للتخلص من القمامة برميها على الأرض من دون فرزها ورميها بالأماكن المحددة، وهذا الأمر يرهق موظفي وعمال الشركة العامة للخدمات ويكلفهم بذل جهد مضاعف لفرز الجلود عن الفضلات.

وقال “عبدالرقيب حومان” الموظف بالشركة العامة للخدمات إن موظفي الشركة ناشدوا كل الأهالي بضرورة التقيد بالتعليمات حتى يسهل تنظيف المواقع وتتم المحافظة على المكبات المحددة في بيئة سليمة بعيدا عن انتشار التلوث والروائح الكريهة.

وأضاف “حومان” أن هذه المطالب بسيطة تحمي المواطن وتخفف العبء عن موظفي شركة الخدمات العامة وتجعل من العمل سهلا ومريحا، بدل أن تتغير الصورة إلى انتشار القمامة على كل الطرقات.

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