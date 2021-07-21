تونس: إنقاذ 160 مهاجرا وانتشال 17 جثة على متن مركب قادمة من ليبيا

أنقذت القوات التونسية 160 مهاجراً غير نظامي و17 جثة كانوا على متن مركب قادمة من ليبيا، وذلك في سواحل مدينة جرجيس بجنوبي شرقي تونس.

وقال رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدينة مدنين الدكتور منجي سليم إن «جيش البحر عثر على الجثث بمحيط محرك القارب»، وأن الناجين من جنسيات افريقية مختلفة غالبهم من بنغلاديش، حسبما ذكرت صفحة إذاعة «تطاوين» التونسية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتجرى عملية إدخال المهاجرين غير النظاميين بالميناء التجاري بجرجيس بحضور الهلال الأحمر الذي تكفل بإسعاف وإعاشة هؤلاء المهاجرين في انتظار إيجاد مكان لايوائهم وإخضاعهم الحجر الصحي.

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