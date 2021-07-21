شركة الكهرباء: احتراق خلية ضغط بمنطقة الدريبي في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن احتراق خلية ضعط منخفض حجم 1600 A بالشارع الواسع بمنطقة الدريبي في العاصمة طرابلس.

وذكرت شركة الكهرباء، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، «احترقت صباح اليوم الأربعاء خلية ضعط منخفض حجم 1600 A بالشارع الواسع بمنطقة الدريبي وتم صيانتها على الفور».

وأضافت الشركة، «إن فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس قامت باستبدال مفتاح حجم 1600A في خلية الضغط بالدريبي».

وأوضحت أنه تم استبدال 4 مفاتيح حجم 400A على محطة الشارع الواسع بمنطقة الدريبي بمتابعة وتأمين الموقع من قبل مكتب التشغيل والصيانة السريعة بالمنطقة.