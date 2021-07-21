مركز عزل زليتين: امتلاء الأسرة بمرضى كورونا ولدينا عجز بالأطباء والتمريض

وجه مدير مركز عزل كورونا في زليتن نداء عاجلا إلى البلدية لالتحاق العناصر الطبية به بعد امتلاء الأقسام بالمصابين.

وبعث مدير مركز العزل والفلترة زليتن عبد الله محمد بن تبلية كتابا عاجلا إلى عميد البلدية، منوها إياه بالزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وامتلاء المركز بالمرضى مع عدم وجود أسرة لإيواء أي حالة جديدة في القسم “ب”.

وأشار الكتاب إلى أن القسم “أ” امتلأ أيضا مع عدم وجود عناصر طبية وعناصر طبية مساعدة كافية.

وطالب الكتاب عميد البلدية بمخاطبة المستشفيات والمراكز الصحية لتوجيه نداء عاجل للأطباء والتمريض بالبلدية للالتحاق فورا بمركز العزل لسد العجز.