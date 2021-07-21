تونس: إنقاذ 160 مهاجرا وانتشال 17 جثة على متن مركب قادم من ليبيا

أنقذت القوات التونسية 160 مهاجراً غير نظامي و17 جثة كانوا على متن مركب قادم من ليبيا، وذلك في سواحل مدينة جرجيس، جنوب شرق تونس.

وقال رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدينة مدنين الدكتور منجي سليم إن «جيش البحر عثر على الجثث بمحيط محرك القارب»، وأن الناجين من جنسيات أفريقية مختلفة غالبهم من بنغلاديش، حسبما ذكرت صفحة إذاعة «تطاوين» التونسية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق البحري «P200» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم بميناء طرابلس البحري وتقديم المساعدات والإنسانية والطبية اللازمة لهم.