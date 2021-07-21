خالد نجم: العقوبات الدولية على المعرقلين الحل لإجراء الانتخابات بموعدها

رأى الدبلوماسي السابق خالد نجم، أن فرض عقوبات دولية صارمة على معرقلي انتخابات ديسمبر القادم هو الحل لإخراج البلد من دائرة الانقسام السياسي والعسكري.

وأشار نجم خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش سيتجه في الفترة المقبلة إلى سن حزمة من القرارات الردعية بدعم من مجلس الأمن الدولي في حق كل من يحاول نسف المسار السياسي .

وأوضح أن أهم ضامن لعدم إجهاض استحقاق ديسمبر القادم هو ممارسة كل أنواع الضغوطات الدولية لاعتماد قاعدة دستورية في الجلسات القادمة للجنة الحوار السياسي .

وطالب الدبلوماسي السابق مجلس الأمن الدولي بالحزم أمام كل من يخالف اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار والدفع بتسريع إخراج قوات المرتزقة التي تمثل تهديدا أمنيا لانتخابات 24 ديسمبر القادم.