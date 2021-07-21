«الداخلية»: إنقاذ 18 امرأة و 4 أطفال ورضيع ضمن 179 مهاجرا

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إن الزورق البحري «P300» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن صباح الأربعاء من إنقاذ 179 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من عرض البحر، بينهم 18 امراة 4 أطفال ورضيع.

وأوضحت أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم جميع المساعدات الانسانية والطبية لهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن عملية التسليم جرت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس فرع طرابلس ومعاون رئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس قسم الدوريات البحرية بالإدارة، منوهة إلى نقل نقل 6 مهاجرين للمستشفى نظرا لحالتهم الصحية الحرجة..

وأتمت إدارة أمن السواحل عملية الانقاذ أثناء تسيير الدوريات البحرية التابعة لها وفق الخطة الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الساحل الليبي.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق إإنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر المتوسط، فجر الأربعاء، وإعادتهم إلى طرابلس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق البحري «P200» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم بميناء طرابلس البحري وتقديم المساعدات والإنسانية والطبية اللازمة لهم.

والأربعاء، أعلنت القوات التونسية إنقاذ 160 مهاجراً غير نظامي و17 جثة كانوا على متن مركب قادم من ليبيا، وذلك في سواحل مدينة جرجيس، جنوب شرق تونس.

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