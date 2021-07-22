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جمال عبد المطلب: “بايدن” جاد في عدم تكرار سيناريو حكومة السراج

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى المحلل السياسي جمال عبد المطلب أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جادة هذه المرة في عدم تكرار سيناريو حكومة فائز السراج التي لم تحترم موعد الانتخابات.

واستدل عبد المطلب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، على ذلك، بتصريح المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، يوم افتتاح سجل تسجيل الناخبين، حين قال إن بلاده تدعو إلى اغتنام فرصة الانتخابات لاستعادة سيادة ليبيا.

وقال المحلل السياسي إنه يجب على مجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية في ليبيا، توفير الدعم اللازم لحكومة عبد الحميد الدبيبة التي تواجه عدة عراقيل للقيام بمهمتها التي ولدت من أجلها وهي التجهيز للاستحقاق الانتخابي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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