الهيئة العامة للزراعة: منطقة الجبل الأخضر فقدت 14 ألف هكتار من الغابات

أكدت الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أن عملية القطع الجائر أفقد غابات الجبل الأخضر 14 ألف هكتار، حيث تمثل الغابات نصف مساحة تلك المنطقة التي تصل إلى 943 ألف هكتار.

وتقول شيخة سلام، مدير المكتب الإعلامي التابع للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، إن ما بين عامي 2005 و2019 فقدت المنطقة 14 ألف هكتار من الغابات.

وأضافت «سلام»، في تصريحات نقلتها صحيفة «دويتشه فيله»، أن وتيرة فقدان المنطقة لمساحات كبيرة من الغابات تسارعت عقب 2011 حيث شجعت الاضطرابات وحالة الفوضى، الكثير من الليبيين على القطع الجائر للأشجار فضلا عن البناء العشوائي في هذه المنطقة.

وقالت: “لقد دفع الوضع الأمني المتدهور والفوضى وانتشار السلاح بالإضافة إلى الحاجة إلى المال، الكثيرين إلى قطع الأشجار في هذه المنطقة لبيعها كأخشاب”.