الشاذلي: جامعة أسيوط المصرية ستطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية

أعلن رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط المصرية، والمدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محمد الشاذلي، إطلاق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعى.

الشاذلي وفي بيان للجامعة، أوضح أن تلك القافلة الطبية المجانية تستهدف لأول مرة علاج الأطفال المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعى من دولة ليبيا الشقيقة.

وأضاف أن أعمال القافلة سوف تجرى عن طريق فريق طبى دولى متكامل من متطوعي مؤسسة عملية الابتسامة الدولية من مختلف دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والسويد، وكندا وبمشاركة فريق طبي مصري من متطوعى مؤسسة عملية الابتسامة وأطباء متدربين من ليبيا.

وتشمل تخصصات الأطباء جراحات التجميل والتخدير والأطفال والأسنان والتخاطب والتمريض وغيرها من التخصصات المعاونة مثل الإحصاء الطبي والتصوير التوثيق والعلاج النفسي لإجراء عمليات جراحية مجانية لألطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق كعيب خلقي.

وأضاف الشاذلي ان القافلة تأتى فى إطار تعاون المؤسسة الممتد مع جامعة أسيوط ومن خلال اتفاقية التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى وبالتنسيق مع الدكتور عماد الدالى مدير مستشفى الأطفال الجامعى، والدكتورة غادة محمد سيد مديرة المستشفى الجامعى بأسيوط الجديدة

وتابع أنه من المقرر استقبال الحالات وذويهم بمطار الإسكندرية الدولي يوم السبت القادم ونقلهم الى محافظة أسيوط وبعد ذلك خلال اليوم الثاني يتم فحص الحالات القادمة من ليبيا تمهيداً للتدخل الجراحي على أن يتم تخصيص اليومين الثالث والرابع لإجراء الجراحات المقررة كما سيكون فندق جامعة أسيوط هو مكان إقامة الفريق الطبي الدولي والمصري.

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