سبل السلام تعلن ضبط 27 مهاجرًا غير شرعي في تازربو

أخبارليبيا24

أعلنت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أن السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربو تمكنت من ضبط 27 مهاجرًا غير شرعي داخل المدينة.

‏وأوضحت الكتيبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا فارين من أحد المهربين الذين يحتجزونهم.

وأشارت كتيبة سبل السلام إلى أن المهاجرين يحملون الجنسية الاريترية والصومالية، لافتة إلى أنه تم إحضارهم على الفور إلى مدينة الكُفــرة.

وأضافت الكتيبة أنه تم تسليم المهاجرين إلى مركـز الإيـواء والترحيل في الكُفــرة ليتم ترحيلهم إلى دولهـم خلال الأيام القادمة.