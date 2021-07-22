وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة وضع مراكز العزل وسير العمل فيها

ليبيا – عقد وكيل وزارة الصحة سمير كوكو أمس الأربعاء اجتماعًا طارئًا، بحضور كافة الإدارات والمكاتب وجهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة طرابلس؛ وذلك لمتابعة وضع المراكز وسير العمل فيها، والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمة لمصابي فيروس كورونا.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الإجراءات المالية للعاملين بمراكز العزل ووضع الأكسجين وانسيابية التزويد؛ حيث تم إعطاء التعليمات للشؤون الإدارية والمالية وإدارة الطوارئ وإدارة الشؤون الطبية بمتابعة صرف المكافآت المالية بأسرع وقت، وتقديم ما يعيق تسديد المكافآت؛ حيث يعتبر العاملون بمراكز العزل والفلترة العمود الفقري لمجابهة الجائحة.

كما أعطيت التعليمات لإدارة التفتيش بمتابعة ومراجعة كافة مراكز العزل والفلترة في كافة ربوع ليبيا، وتقديم كافة البيانات التي تشمل الإحصاءات الدقيقة، لتسهيل تسيير أعمالها.

وناقش المجتمعون وضع الأكسجين في كافة المراكز حيث كلفت إدارة المشروعات والطوارئ بمتابعة الملف وحل كافة المختنقات التي تعيق انسيابية تزويد الأكسجين، لوجستية كانت أو مالية، وتقديم ما يعيق الإمدادات لعرضها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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