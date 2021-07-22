وزارة الصحة تفتح مركزًا للعزل الصحي في منطقة زريق بمدينة مصراتة

ليبيا – افتتح وزارة الصحة بحكومة الوحدة أمس الأربعاء مركزًا للعزل الصحي بمنطقة زريق بمدينة مصراتة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بسعة سريرية بلغت 16سريرًا، بناءً على التعليمات العاجلة والمباشرة من سمير كوكو وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة للشؤون الفنية والديوان.

وزارة الصحة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنه تمت صيانة مصنع الأكسجين بالمركز وتزويده بخزان لحفظ غاز الأكسجين.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز قد باشر يوم أمس باستقبال أول حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم توفير عناصر طبية وطبية مساعدة بالمركز، مستعدة للعمل وجاهزة لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في الرفع من السعة السريرية بأقسام العزل بليبيا.

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