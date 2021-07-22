ضبط شاب ليبي يتاجر بذخائر خاصة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب طرابلس

ليبيا – ضبط أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع يوم الإثنين الماضي مواطنًا ليبيًا مقيمًا في قصر بن غشير المرازيق، قام بعرض ذخائر خاصة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

المديرية وفي بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي قالت: إن المدعو (ح.ا.م.ا) من مواليد 1998 نصب له كمين أثناء عملية الشراء؛ حيث تم ضبطه وهو يقود سيارة نوع (بي إم دبليو) لون أزرق.

وأضافت المديرية: “وعند ضبط أقواله اعترف بمكان وجود الدخائر المعروضة بمزرعة جاره المدعو (ع. ع. ب. ه) حيث انتقل أعضاء التحري للمكان، ودلهم على مخزن صغير به مجموعة من الدخائر الخاصة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة” .

وأشار المكتب إلى أن الذخائر المضبوطة هي 4 صناديق ذخيرة دبابات، كل صندوق به قذيفتان، و4 صناديق دخيرة نوع (م. ط)، و28 دانة نوع (ا. س. بي جي)، و8 قواذف هاون، وحقيبة بها 4 عبوات يشتبه في كونها ألغامًا، و4 صواريخ غير معروفة النوع؛ بالإضافة إلى قذيفة عيار 106، ونضيدة شحن صواريخ.

المديرية أكدت في ختام بيانها أنها جلبت المضبوطات والشخص المذكور إلى قسم التحري بالبحث الجنائي، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، وأبلغت جهات الاختصاص بالواقعة.

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