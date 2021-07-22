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«الأرصاد الليبية»: طقس معتدل على أغلب مناطق البلاد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعاته للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة، بداية من اليوم الخميس.

وقال المركز في بيان صادر عنه: “ملخص عام: تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا. رأس أجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة: «الطقس» السماء صافية إلى قليلة السحب، «الرياح» شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، «درجات الحرارة القصوى» تتراوح ما بين (29- 33) مْ”.

وأضاف البيان “الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده. «الطقس» السماء قليلة السحب، «الرياح» شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، «درجات الحرارة القصوى» تتراوح ما بين (28- 32) مْ، وتصل إلى (37) مْ على جالو والجغبوب”.

وتابع “الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة. «الطقس» السماء صافية، «الرياح» شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، «درجات الحرارة القصوى» تتراوح ما بين (36- 41) مْ”.

واستطرد “الكفرة- السرير- تازربو. «الطقس» السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، «الرياح» شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، «درجات الحرارة القصوى» تتراوح ما بين (37- 39) مْ”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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