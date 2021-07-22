«الأرصاد الليبية»: طقس معتدل على أغلب مناطق البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعاته للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة، بداية من اليوم الخميس.

وقال المركز في بيان صادر عنه: “ملخص عام: تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا. رأس أجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة: «الطقس» السماء صافية إلى قليلة السحب، «الرياح» شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، «درجات الحرارة القصوى» تتراوح ما بين (29- 33) مْ”.

وأضاف البيان “الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده. «الطقس» السماء قليلة السحب، «الرياح» شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، «درجات الحرارة القصوى» تتراوح ما بين (28- 32) مْ، وتصل إلى (37) مْ على جالو والجغبوب”.

وتابع “الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة. «الطقس» السماء صافية، «الرياح» شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، «درجات الحرارة القصوى» تتراوح ما بين (36- 41) مْ”.

واستطرد “الكفرة- السرير- تازربو. «الطقس» السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، «الرياح» شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، «درجات الحرارة القصوى» تتراوح ما بين (37- 39) مْ”.