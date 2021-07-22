طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 22 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 22 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح:شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (28- 32) مْ ، وتصل إلى (37) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية إلي شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (37- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:12).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:14).

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