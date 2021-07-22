البشتي: توقف انقطاع الكهرباء صار حلماً صعب المنال

أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن توقف انقطاع الكهرباء صار حلماً صعب المنال، وذلك في إشارة لتفاقم أزمة الكهرباء في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

البشتي، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “نحن شعب يستحق الشفقة، فرغم استشراء الفساد، وسرقة خزينة دولتنا بالمليارات أمام أعيننا، والأمن منعدم تماما، ونعاني من نقص جميع الخدمات . ليس لنا إلا مطلب واحد متواضع”.

وأضاف: “هذا المطلب المتواضع هو توقف انقطاع الكهرباء، ورغم ذلك فإن هذا الطلب صار حلم صعب المنال”.

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