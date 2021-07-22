الداخلية تضبط متهماً يعرض ذخائر أسلحة ثقيلة ومتوسطة للبيع جنوب طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، تمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع من ضبط شخص “ح. ا” ليبي الجنسية مواليد 199، مقيم بقصر بن غشير وهو يقوم بعرض ذخائر خاصة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة للبيع وذلك بعد نصب كمين له أثناء عملية الشراء.

وأكد بيان وزارة الداخلية، المنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أنه بعد التحقيق مع المتهم اعترف بمكان وجود الذخائر المعروضة والمخزنة بمزرعة لأحد جيرانه المدعو “ع. ع”، وعلى الفور انتقل أعضاء التحري للمكان حيث تم العثور على مجموعة من الذخائر الخاصة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وهي عبارة عن (4) صناديق ذخيرة دبابات كل صندوق به (2) قذائف وكذلك (4) صناديق ذخيرة نوع (م. ط).

كما تم العثور أيضًا على عدد (28) دانة نوع (ا. س. بي جي)، و عدد من قواذف الهاون وحقيبة بها (4) عبوات يشتبه في كونها ألغام و (4) صواريخ غير معروفة النوع، وقذيفة واحدة عيار 106 و نضيدة شحن صواريخ.

وأوضح بيان الداخلية، أنه وبعد ضبط جميع هذه الذخائر تم جلبها إلى القسم وكذلك الشخص صاحب المزرعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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