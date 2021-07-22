قرادة للدبيبة: أخرج وأعلن الطوارىء وأطلق خطة علمية لمواجهة كورونا

طالب سفير ليبيا الأسبق لدى الدنمارك والسويد، إبراهيم موسى قرادة، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بالخروج للمواطنين بشكل عاجل لمشاركتهم والتخفيف عنهم من أحزانهم ومخاوفهم.

ووجه قرادة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، رسالة لرئيس الحكومة، قائلًا: “لا عذر للتأخر والتأخير- إلا إذا كنت مصابًا لا قدر الله- كرجل دولة مسئول ومقدر ويحس بالناس، الدبيبة يجب أن تخرج للشعب عاجلًا ليس للمعايدة بل أن تشاركه وتخفف عنه أحزانه ومخاوفه فجائحة الكورونا تحصد الأرواح وتلتهم الأجساد وتحطم الأسر، وما تبقى من منظومة صحية تترنح”.

وتابع؛ “البيانات والاجتماعات والزيارات وصورها وحدها ليست دواء ولا علاج ولا مواساة.. أسابيع والأخصائيين يحذرون والمهتمين بالشأن العام ينبهون”.

وقال قرادة، مخاطبًا الدبيبة: “أخرج وأعلن الطوارئ وأطلق خطة علمية عملية حازمة وصارمة لا مكان فيها للهواة والمدعين والكاذبين والممثلين ومصاصي الدماء والقلوب المتحجرة والعقول المثقوبة”.

وأوضح؛ “أما باقي ساستنا وأحزابنا وقيادتنا ومن تبعهم من إعلام فهم مشغولين بالميزانية والترشح والردح”.

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