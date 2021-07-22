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البحرية الليبية تنقذ (235) مهاجرًا غير شرعي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

كشف الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ (235) مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات قبالة السواحل الليبية.

وأضاف الناطق عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 3 قوارب مطاطية.

وأوضح أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس أجدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفاد الناطق أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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