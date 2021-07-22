«الصحة» تعلن مواصفات فتح مراكز عزل بالمصحات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة المواصفات المطلوبة من المصحات الخاصة لأجل فتح مراكز عزل مصابي فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة المصحات الراغبة في فتح مراكز العزل إلى التقدم بطلباتها بشكل عاجل إلى إدارة الشؤون الطبية التي ستقييم قدرتها على استقبال الحالات، ثم تعطيها إذن مزاولة، حسب إعلان الوزارة المنشور على صفحة إدارة الإعلام بها، في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتضمنت المواصفات «حركة المرضى وفصلهم عن الخدمات الاعتيادية، وتوفر الموارد البشرية، وإتاحة أنظمة الغازات الطبية والأكسجين، وتوفر الأجهزة التشخيصية والعلاجية اللازمة، إضاف إلى الخدمات والأسرة».

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