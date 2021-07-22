مستشفى يفرن: الإصابة بفيروس كورونا وصلت لمعدلات غير مسبوقة

أكد رئيس العناصر الطبية بمركز الفرز والفلترة داخل مستشفى يفرن العام، عمر الحاج، أن عدد حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى معدل غير مسبوق، رغم التحذيرات قبل العيد من خطورة الازدحام في المصارف والأسواق والأماكن العامة.

ونقل المكتب الإعلامي التابع للمركز، عن الحاج، قوله: “خلال أول أيام العيد المبارك، ترددت أعداد كبيرة ممن يشكون أعراض الإصابة وضيق التنفس، لقد حذرنا من تفشي هذا المرض بشكل سريع وتزايد العدد، وشددنا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

وأضاف “حذرنا كذلك من خطورة إهمال المواطن وعدم تعاونه مع الجهات المعنية وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية”.