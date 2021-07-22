أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي بالكويفية تخصص في سرقة خشب البناء

ألقى مركز شُرطة الكويفية القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة خشب البناء من المواطنين بالمدينة.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “بتوجيهات مُباشرة من مُدير الأمن، العميد رمضان الوحيشي بتكثيف عمليات البحث والتحري ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية”.

وأضاف البيان “أثناء تجوال أعضاء التحريات لمركز شرطة الكويفية داخل الاختصاص تمت مشاهدة آلية نوع أوبل محمله بكميه من خشب بناء، على الفور تم استيقافها من قبل مجموعة التحريات بالمركز، حيث انبعثت من داخل المركبة رائحة كريهة يشتبه بأنها مواد مُسكرة”.

وتابع “بتفتيش المركبة تم العثور على قنينة صغيرة الحجم بها سائل شفاف يشتبه بانه خمرة”.

واستطرد “تم ضبط الشخصين وبالانتقال بهم إلى المركز وعند الاستدلال معهم اعترفوا بسرقتهم لخشب البناء وأنهم يقومون ببيع الخشب المسروق إلى شخص سوداني الجنسية واعترفوا بسرقة الخشب من أرض أحد المواطنين”.

واستكمل “تم استدعاء المواطن للتعرف على الخشب المسروق. حيث أوضح أن المسروقات تقدر قيمتها ب35 ألف دينار”.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة”.