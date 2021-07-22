ليبيا الان

بعد تدهور الوضع الوبائي.. “الصحة” تستتجد بالقطاع الخاص

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، المصحات الخاصة الراغبة في فتح مراكز عزل، إلى التقدم بطلباتها، عاجلاً، إلى إدارة الشؤون الطبية، لتقييم قدرتها على استقبال حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

واشترطت الوزارة تقديم “حركة المرضى وفصلهم عن الخدمات الاعتيادية، الموارد البشرية المتاحة، أنظمة الغازات الطبية والأكسجين ومدى توفره، الأجهزة والتجهيزات التشخيصية والعلاجية، والقدرة على توفير الخدمات وعدد الأسرة.

يشار إلى أن هذا التحرك جاء في إطار الحرص على ترسيخ حضور القطاع الخاص كداعم للمنظومة الصحية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك