«الحديد والصلب»: بدء التشغيل التجريبي لأكبر مصنع لإنتاج الأوكسجين المسال في ليبيا

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الخميس، بدء أعمال التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الأوكسجين المسال الجديد، الذي يُعد الأكبر في ليبيا، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو ستة آلاف لتر من الأوكسجين «الطبي»، بما يكفي لتعبئة نحو 700 أسطوانة يوميًا.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن إنتاجها من الأوكسجين مستقر، وبكميات تلبي احتياجات المستشفيات، وبنقاوة عالية «99.9%»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما دعت من لديهم مرضى خارج مراكز العزل، وبحاجة إلى الأوكسجين الطبي، التوجه مباشرة إلى الشركة لتعبئة أسطواناتهم مجانًا.

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