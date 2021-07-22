«شركة الحديد»: إنتاج الأكسجين الطبي مستمر بكميات تلبي احتياجات المستشفيات

طمأنت الشركة الليبية للحديد والصلب كافة المواطنين استقرار إنتاجها من الأكسيجين (الطبي) وبكميات تلبي احتياجات المستشفيات وبنقاء عالي.

وأكدت الشركة الليبية للحديد والصلب، في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، أن “اليوم أعمال التشغيل التجريبي للمصنع الجديد والذي يُعد المصنع الأضخم على مستوى الدولة الليبية بطاقة إنتاجية تقدر بــ 6000 متر مكعب يوميا من الاكسيجين (الطبي).في حدود 700 أسطوانة يوميا”.

وتابع البيان، أنه “في الوقت ذاته نلفت عناية المواطنين الكرام ممن لهم مرضى خارج مراكز العزل وبحاجة إلى الأكسيجين الطبي التوجه مباشرة إلى الشركة لتعبئة اسطواناتهم مجانا”.

وثمنت الشركة ما يقوم به قسم خدمات الغاز؛ الذين واصلوا عملهم الدؤوب دون انقطاع أو توقف؛ خدمة لأهلنا وتوفيرا للأكسيجين للمرضى، رغم توقف المصانع الإنتاجية والمرافق الأخرى بالشركة، رافعين أكف الضراعة لله جلت قدرته أن يرفع عنا هذا الوباء، وبحول الله ليبيا ستنهض وستعيش وستنتصر.