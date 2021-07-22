وزارة الداخلية تمنع إقامة المعايدات والتجمعات لمكونات الوزارة

أصدر وزير الداخلية المكلف عميد “بشير الأمين” تعليماته بعدم إقامة المعايدات والتجمعات لكافة مكونات الوزارة، ويقتصر الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف لتبادل التهاني وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من وباء كورونا وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه التي تقضي بمنع المعايدات بعد الرجوع للعمل من عطلة العيد.

وأكد وزير الداخلية بحسب المكتب الإعلامي للوزارة أن ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا، الأمر يتطلب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.