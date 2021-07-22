إصابة رئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية بفيروس كورونا

أصيب رئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية بشير رمضان بفيروس كورونا.

وبينما أعلن مكتب الإعلام للمجلس التسييري بلدية العزيزية، إصابة رئيس المجلس التسييري للبلدية بالفيروس التاجي، أوضح أنه موجود حاليا بإحدى المصحات في تونس، متمنيا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

– «مكافحة الأمراض»: 732 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا, أمس الأربعاء، فيما تماثل للشفاء 376 مصابًا، وتُوفي 13 آخرون.

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