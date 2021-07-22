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شركة الكهرباء: صيانة خلية ضغط منخفض بالدريبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة خلية ضغط منخفض حجم 1600A . بمنطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس بعد احتراقها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” احتراق خلية ضعط منخفض حجم 1600 A بالشارع الواسع بمنطقة الدريبي وصيانتها على الفور، حيث قامت فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس باستبدال مفتاح حجم 1600، كما تم استبدال عدد 4 مفاتيح حجم 400على محطة الشارع الواسع  بمنطقة الدريبي بمتابعة وتأمين من مكتب التشغيل والصيانة السريعة الدريبي .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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