شركة الكهرباء: صيانة خلية ضغط منخفض بالدريبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة خلية ضغط منخفض حجم 1600A . بمنطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس بعد احتراقها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” احتراق خلية ضعط منخفض حجم 1600 A بالشارع الواسع بمنطقة الدريبي وصيانتها على الفور، حيث قامت فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس باستبدال مفتاح حجم 1600A ، كما تم استبدال عدد 4 مفاتيح حجم 400A على محطة الشارع الواسع بمنطقة الدريبي بمتابعة وتأمين من مكتب التشغيل والصيانة السريعة الدريبي .