«الداخلية» تمنع إقامة المعايدات والتجمعات لكافة مكونات الوزارة

منعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إقامة المعايدات والتجمعات لكافة مكونات الوزارة، واقتصار الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف، منعا لتفشي وباء كورونا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس:” نظراً لارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع”.

وأضافت الوزارة:” بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي تقضي بمنع المعايدات بعد الرجوع للعمل من عطلة العيد”.

وتابع البيان:” أصدر وزير الداخلية المكلف عميد “بشير الأمين” تعليماته بعدم إقامة المعايدات والتجمعات لكافة مكونات الوزارة، ويقتصر الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف لتبادل التهاني وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من هذا الوباء.”