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أزمة اسطوانات أكسجين خانقة في بني وليد.. والوباء يتفشى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس قسم الاكسجين الطبي بمستشفى بني وليد العام عن تعبئة ما يقارب 70 اسطوانة أكسجين طبي، أمس، من مصنع الأكسجين بالمستشفى.

وأكد رئيس القسم أن عدد الاسطوانات لا يغطي احتياج المدينة، ولا المصنع، في ظل انتشار إصابات كورونا بأعداد كبيرة، مع عدم التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي .

وطالب كافة أهالي بني وليد بسرعة إرجاع الاسطوانات وتسليمها؛ ليتم توفير جزء منها من مصانع زليتن ومصراته وتعبئتها.

ونبه رئيس القسم إلى أنه في حال استمرار زيادة أعداد المصابين ببلدية بني وليد؛ فإن المصنع لا يمكنه توفير المطلوب، وربما يخرج عن الخدمة في أي وقت، ولن يغطي حتي أقسام المستشفى الداخلية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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