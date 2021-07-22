أزمة اسطوانات أكسجين خانقة في بني وليد.. والوباء يتفشى

كشف رئيس قسم الاكسجين الطبي بمستشفى بني وليد العام عن تعبئة ما يقارب 70 اسطوانة أكسجين طبي، أمس، من مصنع الأكسجين بالمستشفى.

وأكد رئيس القسم أن عدد الاسطوانات لا يغطي احتياج المدينة، ولا المصنع، في ظل انتشار إصابات كورونا بأعداد كبيرة، مع عدم التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي .

وطالب كافة أهالي بني وليد بسرعة إرجاع الاسطوانات وتسليمها؛ ليتم توفير جزء منها من مصانع زليتن ومصراته وتعبئتها.

ونبه رئيس القسم إلى أنه في حال استمرار زيادة أعداد المصابين ببلدية بني وليد؛ فإن المصنع لا يمكنه توفير المطلوب، وربما يخرج عن الخدمة في أي وقت، ولن يغطي حتي أقسام المستشفى الداخلية.

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