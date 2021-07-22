النايض ونورلاند يجتمعان افتراضيًّا

اجتمع افتراضيًّا عصر اليوم الخميس، عارف النايض، رئيس تكتّل إحياء ليبيا، مع ريتشارد نورلاند، المبعوث والسفير الأمريكي إلى ليبيا، وتناقشا بخصوص مخرجات اجتماع مجلس الأمن الأخير و تجديد دعم المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021، وتأكيده على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
أزمة اسطوانات أكسجين خانقة في بني وليد.. والوباء يتفشى
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
«الداخلية» تمنع إقامة المعايدات والتجمعات لكافة مكونات الوزارة
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
«تسييري العزيزية» يشكل لجنة لمجابهة «كورونا».. ويمنع المآتم والأفراح أسبوعا
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
شركة الكهرباء: صيانة خلية ضغط منخفض بالدريبي
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك