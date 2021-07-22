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النايض ونورلاند يجتمعان افتراضيًّا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

اجتمع افتراضيًّا عصر اليوم الخميس، عارف النايض، رئيس تكتّل إحياء ليبيا، مع ريتشارد نورلاند، المبعوث والسفير الأمريكي إلى ليبيا، وتناقشا بخصوص مخرجات اجتماع مجلس الأمن الأخير و تجديد دعم المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021، وتأكيده على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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