عميد زليتن: نخشى انهيار المنظومة الصحية في ظل ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا

قال مفتاح حمادي، عميد بلدية زليتن:” نخشى انهيار المنظومة الصحية لو تواصل عدد الحالات اليومية المصابة بكورونا بالمستوى نفسه.

وأضاف حمادي، في تصريحات صحفية:” قد نلجأ إلى الإغلاق الجزئي وفق ما يقدره المختصون الأيام المقبلة”.

وأوضح حمادي:” نطالب وزارة الصحة ببعض الاحتياجات والمعدات ونأمل تخصيص مبلغ للطوارئ”.

وطالب حمادي، العناصر الطبية والطبية المساعدة بالالتحاق بمراكز العزل.

ووجه مدير مركز عزل كورونا في زليتن، في وقت سابق من اليوم الخميس، نداءً عاجلاً إلى البلدية لالتحاق العناصر الطبية به بعد امتلاء الأقسام بالمصابين.

وبعث مدير مركز العزل والفلترة زليتن عبد الله محمد بن تبلية كتابا عاجلا إلى عميد البلدية، منوها إياه بالزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وامتلاء المركز بالمرضى مع عدم وجود أسرة لإيواء أي حالة جديدة في القسم “ب”.

وأشار الكتاب إلى أن القسم “أ” امتلأ أيضا مع عدم وجود عناصر طبية وعناصر طبية مساعدة كافية.

وطالب الكتاب عميد البلدية بمخاطبة المستشفيات والمراكز الصحية لتوجيه نداء عاجل للأطباء والتمريض بالبلدية للالتحاق فورا بمركز العزل لسد العجز.