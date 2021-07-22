عميد زليتن يحذر من «انهيار المنظومة الصحية» في البلدية بسبب زيادة إصابات كورونا

عبر عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، عن خشيته من انهيار المنظومة الصحية في البلدية مع زيادة إصابات بفيروس كورونا المستجد، قائلا «نتمنى ألا نصل لمرحلة انهيار صحي داخل البلدية لأن الوضع كل يوم يسوء أكثر».

وتابع حمادي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مدينة زليتن تشهد في الآونة الأخيرة، تزايد حالات الإصابة بكورونا، وازدحام أقسام العزل والحجر الصحي، مطالبا أهالي البلدية بالالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية خلال الفترة المقبلة، «وليس كما حدث من تجمعات كبيرة وازدحام في أول أيام العيد».

وتوقع أن يشهد الأسبوعان المقبلان، وضعا سيئا على المستوى الوبائي، حسب المؤشرات الحالية، بعدما سجلت أقسام العزل دخول حالات كثيرة.

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