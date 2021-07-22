وزارة التعليم العالي تعلن تعليق الدراسة بشكل مؤقت حتى نهاية الشهر الحالي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليومو الخميس، بياناً بشأن مستجدات الدراسة في ظل الوضع الوبائي الحالي.

وزارة التعليم العالي، وفي بيان لها، قالت: “نظرا لما سجلته تقارير النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الامراض بشأن جائحة كورونا (كوفيد 19) من ازدياد في أعداد الإصابات بهذا الوباء القاتل وبشكل كبير في معظم مناطق ليبيا وزارة التعليم العالي إذ تتابع بقلق هذه التقارير الصادرة عن المركز المذكور ووزارة الصحة وحفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم”.

وأعلنت الوزارة تعليق الدراسة بشكل مؤقت حتى نهاية هذا الشهر لدراسة الوضع الوبائي مع الجهات ذات العلاقة واستثنت من ذلك الجامعات التي توجد في مناطق الوضع الوبائي فيها جيد على أن تزود الوزارة بتقرير من اللجان المختصة بجائحة كورونا في تلك المناطق يؤيد ذلك وتعهد بأتباع كافة الجوانب الاحترازية ويقتصر هذا الاستثناء على الامتحانات النهائية فقط .

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