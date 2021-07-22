بويصير: مثلث “ليبيا تركيا روسيا” هو الطريق الوحيد لاستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأي المحلل السياسي والمؤيد لدخول قوات تركية إلى ليبيا “محمد بويصير” أنه يبدو أن مثلث تفاوضي ليبي تركي روسي هو الطريق الوحيد للاستقرار” على حد تعبيره .

وكان بويصير قد قال في وقتًا سابق إن الطرفين الموجودين على الأرض الليبية لم يوافقا على الجزء الخاص بإنهاء تواجدهما العسكري، المقصود تركيا وروسيا .

وتابع”وزير خارجية تركيا سجل تحفظ بلاده على عبارة “خروج القوات الأجنبية” بينما لم يحضر وزير خارجية روسيا المؤتمر من الأساس”، بحسب النص الرسمي الذي نشرته الخارجية الألمانية بيان برلين 2.

ويضيف المحلل السياسي ”هذا يعني ببساطة أن الطرفين الموجودين على الأرض الليبية لم يوافقا على الجزء الخاص بإنهاء تواجدهما العسكري في البيان وبالتالي يصعب تصور التزامهما بتنفيذه ”.

ويواصل بويصير في منشوره :”هذا الأمر يفسح الطريق لسؤالين هل لدى المجتمعين في (برلين2) القدرة على إجبار روسيا وتركيا على الانسحاب من ليبيا، وهل يستطيع مجلس الأمن أن يحول هذه الأمنية البرلينية إلى قرار ملزم تحت البند السابع ”.

وختم المحلل السياسي :”الإجابة على هاذين السؤالين هي مفتاح استقراء مستقبل الأمور في ليبيا لعشرين عاما قادما على الأقل”.