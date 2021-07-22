مازن: لن ندخر جهدا في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

هنأ وزير الداخلية، خالد مازن، الليبيين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يرفع الوباء ويحفظ ليبيا وينعم عليها بالأمن والأمان .

وقال وزير الداخلية، في بيان نشرته الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” أتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات لكافة أعضاء وزارة الداخلية ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين ولأبناء الشعب بهذه المناسبة، وادعو الله عز وجل أن يهله علينا وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات”.

ولفت البيان، إلى أن هذه الأيام المباركة نتضرع إلى الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان على أيادي رجال الشرطة البواسل الذين لم يدخروا جهدا في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا بالوقوف ضد كل من تسول له نفس المساس بأمننا .

وأضاف “نطالبهم بأن يكون ولاؤهم لله ثم الوطن لضمان مستقبل زاهر لأجيالنا القادمة وأن ينعموا في خير وأمان، ويطيب أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام للعناصر الطبية المساعدة التي تحارب من أول دخول هذه الجائحة للبلاد ومازالوا يعملون بلا كلل ولا ملل حفاظا على صحة المواطنين”.

وتابع “نوصي السادة المواطنين والمواطنات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الجميع من هذا الوباء”.