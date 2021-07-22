وكيل الصحة يتابع وضع مراكز عزل كورونا في مختلف المدن الليبية

أخبار ليبيا 24 – صحة

عقد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، سمير كوكو، اجتماعا طارئًا، بحضور كافة الإدارات والمكاتب وجهاز الإسعاف والطواري، لمتابعة وضع المراكز وسير العمل فيها والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمة لمصابي فيروس كورونا .

وقال وزارة الصحة، في بيان لها، إن الاجتماع ناقش الإجراءات المالية للعاملين بمراكز العزل ووضع الأكسجين وإنسيابية التزويد به، حيث تم إعطاء التعليمات للشؤون الإدارية والمالية وإدارة الطوارئ وإدارة الشؤون الطبية بمتابعة صرف المكافآت المالية بأسرع وقت وتقديم ما يعيق تسديد المكافئات حيث يعتبر العاملون بمراكز العزل والفلترة العمود الفقري لمجابهة الجائحة .

وخلال الاجتماع، وجة وكيل وزارة الصحة، بتعليمات لإدارة التفتيش بمتابعة ومراجعة كافة مراكز العزل والفلترة في كافة ربوع ليبيا وتقديم كافة البيانات التي تشمل الإحصائيات الدقيقة لتسهيل تسيير أعمالها.

كما تم مناقشة وضع الأكسجين في كافة المراكز، وكلفت إدارة المشروعات والطواري بمتابعة الملف وحل كافة المختنقات التي تعيق إنسيابية تزويد الأكسجين لوجستية أو مالية وتقديم ما يعيق الإمدادات لعرضها وإيجاد الحلول المناسبة لها .