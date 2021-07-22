“تسييري العزيزية” يمنع المآتم والأفراح أسبوعا لمواجهة كورونا

قرر المجلس التسييري لبلدية العزيزية تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد في البلدية، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية كالمآتم والأفراح لمدة أسبوع.

ويرأس المجلس التسييري اللجنةالتي تضم بعضويتها رئيس مركز الحرس البلدي ورئيس مركز الشرطة وإدارة الخدمات الصحية في العزيزية، حسب القرار الصادر بتاريخ أمس الأربعاء، والمنشور على صفحة مكتب الإعلام للمجلس، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتتولى اللجنة متابعة المحال العامة والخاصة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمخابز والصيدليات والعيادات والمحال الحرفية والأسواق الشعبية ومحال الحلاقة، وتتخذ الإجراءات الرادعة للمخالفين، وفق القرار

يشار إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية بشير رمضان أصيب بفيروس كورونا، ويتواجد حاليا بإحدى المصحات في تونس.

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا, أمس الأربعاء، فيما تماثل للشفاء 376 مصابًا، وتُوفي 13 آخر.