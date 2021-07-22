مستشفى بني وليد: عدد اسطوانات الأكسجين لا يغطي احتياجات المدينة مع سرعة انتشار وباء كورونا

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، إن عدد الاسطوانات في المستشفى والمصنع لا يغطي احتياجات المدينة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، بعد ازدياد الإصابات بين المواطنين لعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.

وناشد التويجر، عبر «بوابة الوسط» كافة الأهالي سرعة إرجاع الأسطوانات التي في منازلهم، وطالب من لديه أسطوانات لا يحتاجها، بتسليمها إلى المستشفى لتوفير جزء منها لمصانع زليتن ومصراتة لتعبئتها.

وحذر التويجر، من أنه في حال استمرار زيادة أعداد المصابين، فإن المصنع لا يمكنه توفير احتياجات المصابين بأعداد كبيرة، ولن يكن بمقدوره توفير الأكسجين حتى لأقسام المستشفى الداخلية.

– «مكافحة الأمراض»: 732 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأربعاء، فيما تماثل للشفاء 376 مصابًا، وتُوفي 13 آخرون.

وبحسب بيان المركز اليوم، كان بين المصابين 136 إصابة جديدة في بني وليد.

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