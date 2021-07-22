بعد تدهور الوضع الوبائي.. “الصحة” تستنجد بالقطاع الخاص

دعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، المصحات الخاصة الراغبة في فتح مراكز عزل، إلى التقدم بطلباتها، عاجلاً، إلى إدارة الشؤون الطبية، لتقييم قدرتها على استقبال حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

واشترطت الوزارة تقديم “حركة المرضى وفصلهم عن الخدمات الاعتيادية، الموارد البشرية المتاحة، أنظمة الغازات الطبية والأكسجين ومدى توفره، الأجهزة والتجهيزات التشخيصية والعلاجية، والقدرة على توفير الخدمات وعدد الأسرة.

يشار إلى أن هذا التحرك جاء في إطار الحرص على ترسيخ حضور القطاع الخاص كداعم للمنظومة الصحية في ليبيا.

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