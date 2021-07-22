التعليم العالي: استمرار تعليق الدراسة بالجامعات حتى نهاية الشهر الحالي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، استمرار تعليق الدراسة بشكل مؤقت حتى نهاية الشهر الجاري حتى دراسة الوضع الوبائي مع الجهات ذات العلاقة، إلا أنها استثنت من ذلك الجامعات التي توجد في مناطق بها الوضع الوبائي جيد وتحت السيطرة.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها اليوم الخميس:” إنها تتابع بقلق التقارير الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، حول زيادة أعداد الإصابات بهذا الوباء القاتل وبشكل كبير في معظم مناطق ليبيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وتابعت:” حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن لجميع الجامعات الاستمرار في تعليق الدراسة بشكل مؤقت حتى نهاية هذا الشهر لدراسة الوضع الوبائي مع الجهات ذات العلاقة، ويستثنى من ذلك الجامعات التي توجد في مناطق الوضع الوبائي فيها جيد، على أن تزود الوزارة بتقرير من اللجان المختصة بجائحة كورونا في تلك المناطق”.

كما تعهدت الوزارة باتباع كافة الجوانب الاحترازية ويقتصر هذا الاستثناء على الامتحانات النهائية فقط “.

واختتمت الوزارة بيانها، مؤكدة أن الأمر في غاية الأهمية وعلى الجميع تنفيذ تلك التعليمات